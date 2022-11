El Casal Solleric presenta 'Les Olimpíades del Sofriment', premio Ciudad de Palma de Cómic 2020.

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric ha presentado este martes 'Les Olimpíades del Sofriment', premio Ciudad de Palma de Cómic del año 2020.

El regidor de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, la directora del Casal Solleric, Aina Bausà, han asistido a la presentación de la obre, editada por Dolmen y el Ayuntamiento. También han asistido los autores de la obra, Enric Pujades y Gonzalo Aeneas y representantes de la editorial.

Noguera ha señalado que desde el área de Cultura se quiere estar junto al mundo de cómic como una expresión artística "de primer orden".

"Este es el motivo de la edición de este libro y otras iniciativas como es la colaboración con el certamen Cómic Nostrum, también en el Casal Solleric", ha indicado.

"Les Olimpíades del Sofriment" es un cómic autobiográfico hecho a cuatro manos por el dibujante Gonzalo Aeneas y el guionista Enric Pujadas, sobre la depresión.

Según palabras de los mismos autores, la idea surge de contar la historia de Gonzalo y su relación con esta enfermedad. El libro explica desde cuando ni siquiera se identificaba como tal y no quería acabar tomando medicamentos, cuando lo afrontaba con "pura disciplina" y fuerza de voluntad, pasando por el momento final en el que pide ayuda y va descubriendo despacio que es una de esas personas que no reacciona bien a la medicación y que no existe una salida fácil de su situación.