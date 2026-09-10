Los 'casals de barri' de Palma inician el curso en octubre con 266 actividades y cerca de 4.600 plazas

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PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 'casals de barri' de Palma comenzarán su programación en la primera semana de octubre con un total de 266 actividades, 4.613 horas y 4.606 plazas. Las inscripciones se abrirán los días 16 y 17 de este mes.

La programación, según ha explicado este jueves la regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, se desarrollará en los 'casals de barri' de s'Escorxador, Santa Catalina, Es Jonquet, Camp d'en Serralta, Pere Garau, Son Gotleu, Son Espanyol, Sant Agustí, Son Cladera, Sant Jordi, s'Hostalot y Son Cànaves.

La oferta del primer trimestre del curso 2026-2027 incluye actividades de artes plásticas, actividades físicas, bienestar físico y psíquico, alimentación y salud, danza y cuerpo, educación y creatividad, actividades infantiles y familiares, y artesanía y manualidades.

Como novedades de este curso, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se suman propuestas de informática, comunicación e internet, 'lindy hop', diferentes estilos de baile, yoga familiar, acuarela creativa, cosmética natural, arreglo de ropa, ball de bot, costura y bordado creativo y curiosidades astronómicas, entre otras.

La información completa sobre la programación ya está disponible en la web de los 'casals de barri' y en los equipamientos, que ofrecerán atención presencial a partir de las 16.30 horas para resolver dudas y facilitar información.

Las actividades comenzarán durante la primera semana de octubre y las inscripciones se realizarán preferentemente online. No obstante, se ofrecerá atención presencial a aquellas personas que tengan dificultades para realizar el trámite por internet.

La inscripción en actividades del 'casal de barri' de s'Escorxador abrirá el 16 de septiembre, a partir de las 09.00 horas. El día siguiente, 17 de septiembre, a la misma hora, se abrirá también en el 'casal de barri' de Santa Catalina. En el resto, las inscripciones se abrirán el mismo día 17 a las 17.00 horas.

Para garantizar un acceso equitativo a las plazas, del 16 al 21 de septiembre cada persona podrá inscribirse únicamente en una actividad de un casal. A partir del 22 de septiembre, a las 10.00 horas, se podrá solicitar la inscripción en más de una actividad y en más de un casal, siempre que queden plazas disponibles.

PRECIOS Y BONIFICACIONES

Los precios se mantienen en dos euros por sesión, con las reducciones y bonificaciones vigentes para distintos colectivos.

En concreto, se mantiene la bonificación del 100 por ciento para las personas beneficiarias de la renta mínima de inserción, la renta social garantizada, las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, así como para las mujeres víctimas de violencia de género derivadas por los servicios sociales.

También se mantienen las bonificaciones para actividades de carácter social que favorecen la integración, como aquellas de castellano y catalán para extranjeros y las actividades de alfabetización digital.

Asimismo, las personas menores de 26 años, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de desempleo y personas con discapacidad, entre otros colectivos, podrán beneficiarse de diferentes descuentos.

EL RESTO DE 'CASALS DE BARRI'

Palma cuenta con una red de 35 'casals de barri' que también se ceden en uso a entidades ciudadanas. En aquellos que no cuentan con programación municipal, son las propias entidades las que organizan y gestionan sus actividades.

Las personas interesadas en participar en estas propuestas deberán contactar directamente con cada entidad para consultar la programación y realizar las correspondientes inscripciones.

"Los 'casals de barri' tienen un papel muy importante en la dinamización de la ciudad, generando espacios de encuentro y fomentando la cohesión social en todos los barrios", ha afirmado Roca.

En esta línea, ha recordado que Cort está trabajando en los nuevos 'casals' de Génova, Es Pil·larí, Establiments, Can Pastilla y otro más en los antiguos cines Metropolitan.