Casi 1.400 familias han solicitado el 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de la escuela matinal

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PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi 1.400 familias de Baleares han solicitado el 'Cheque canguro' para cubrir los gastos de la escuela matinal.

El plazo para solicitar dicha ayuda, que subvenciona los costes asociados a los servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros educación infantil y de educación especial durante el periodo escolar, finalizó el pasado viernes 31 de julio, según ha recordado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en nota de prensa.

En cuanto al importe económico de las solicitudes presentadas, la mayoría oscilan entre 300 y 500 euro, aproximadamente. Así, esta subvención cubre los gastos de la guarda antes del horario lectivo y después del comedor o de la jornada escolar. En este sentido, las familias pueden recibir hasta un máximo de 1.000 euros por hijo o hija.

La Conselleria ha mostrado su satisfacción por la buena acogida que ha tenido el nuevo programa 'Cheque canguro', lanzado este verano. "Estamos muy contentos con este número de solicitudes. Es un claro ejemplo de que era necesario impulsar esta nueva línea de ayudas para apoyar a las familias en materia de conciliación en Baleares", ha afirmado la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder.

Asimismo, Darder ha recordado que las familias podrán solicitar ayudas para cubrir los costes de los campamentos y las escuelas de verano, la otra gran novedad de este segundo 'Cheque canguro', a partir del 10 de septiembre, y ayudas para la contratación para el cuidado de menores, a partir del 1 de octubre.

En cuanto a los costes de los campamentos y las escuelas de verano, las ayudas podrán solicitarse entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre.

Este programa cubre los costes de los campamentos, las escuelas de verano, de Pascua y Navidad, y otros servicios de atención, cuidado y custodia, tanto privados como públicos, en el ámbito de Baleares, con el fin de facilitar la conciliación.

El importe máximo conjunto tanto para la escuela matinal como para los campamentos y las escuelas durante el periodo de vacaciones escolares es de un máximo de 1.000 euros por niño o niña, que pueden distribuirse de forma indistinta entre las acciones subvencionables de ambos programas.

Tal y como se hizo en la primera edición, en este 'Cheque canguro' del programa 1 se mantiene la subvención para cubrir los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación de un empleado o empleada del hogar para el cuidado de menores.

Así, cada familia puede beneficiarse de un máximo de 4.000 euros en este programa. En este caso, la solicitud podrá presentarse entre el 1 y el 31 de octubre de 2026.

Los tres programas son compatibles y pueden presentarse solicitudes para optar a los tres. De este modo, las familias pueden beneficiarse de hasta 4.000 euros al contratar a una persona para cuidar de menores y hasta 1.000 euros por cada niño o niña en actividades como la escuela matinal y los campamentos.

REQUISITOS

Entre los requisitos generales para acceder al 'Cheque canguro' figuran acreditar el empadronamiento y la residencia en Baleares en el momento de presentar la solicitud y durante el periodo subvencionable, demostrar la situación de actividad laboral o asimilada, por cuenta propia o ajena, que justifique la necesidad de conciliación y tener una renta per cápita familiar inferior a 30.000 euro anuales.

También es preciso estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de reintegro de subvenciones. Conservar la documentación justificativa durante cinco años.

Por otro lado, no pueden ser beneficiarias las personas en las que se produzca alguna circunstancia de prohibición para obtener subvenciones, las que no estén al corriente de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o las que tengan obligaciones de reintegro pendientes.

Las ayudas se conceden por orden de entrada de las solicitudes completas y válidas, sin comparación entre solicitudes, hasta agotar el crédito disponible. Cada solicitud dará lugar a un procedimiento autónomo, con su resolución de concesión y pago.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En cuanto a la documentación común, hay que presentar solicitud y declaraciones responsables, certificado de titularidad bancaria, libro de familia o documento equivalente, documentación acreditativa de familia monoparental, numerosa, tutela o acogimiento, en su caso, y formulario de otorgamiento de representación, en su caso.