Casi 4.200 alumnos participarán este curso en los conciertos didácticos del programa 'Viu la cultura'

Casi 4.200 alumnos participan en los conciertos didácticos del programa 'Viu la cultura'. - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 4.200 alumnos de Baleares participarán este curso en los conciertos didácticos del programa 'Viu la cultura', según ha indicado este lunes en nota de prensa la Conselleria de Educación y Universidades.

En concreto, el programa ya ha celebrado este curso siete conciertos didácticos, a los que se sumarán tres que se celebrarán en mayo en Menorca, Eivissa y Formentera.

Una vez finalice el curso, 4.182 alumnos habrán asistido a los conciertos, que acercan a todos los alumnos de las Islas, desde un enfoque didáctico, al mundo de la cultura, entendida en un sentido amplio e indispensable para lograr una educación completa.

Más allá de los conciertos, un total de 309 centros educativos de las Islas han solicitado 984 actividades, de las que han disfrutado 55.592 alumnos. Estas actividades se llevan a cabo en los centros educativos y se mantienen activas durante todo el curso escolar.

Para cerrar los conciertos de este curso en Mallorca, 638 alumnos han asistido este lunes al concierto educativo del grupo Pitxorines, dirigido al tercer ciclo de primaria y al primer ciclo de secundaria.

El espectáculo es una propuesta pedagógica destinada a acercar la música tradicional mallorquina a las nuevas generaciones mediante una experiencia vivencial y participativa.

El concierto se ha llevado a cabo en dos pases. En el primero han asistido alumnos del CC Arcàngel Sant Rafel, del IES Son Cladera, del CEIP Aina Moll i Marquès, del CEIP Miquel Costa i Llobera y del CC Santa Mònica. En el segundo pase han participado el CEIP Es Vivero, el IES Nou Llevant, el CEIPIESO Gabriel Vallseca y el CC Santa Teresa.

El próximo 25 de mayo se celebrará en Menorca, en el Orfeó Maonès, el concierto de Cris Juanico 'Cançons de ca nostra'. En Eivissa, en Can Ventosa, el grupo l'Arannà ofrecerá un concierto el día 14 de mayo y, un día después, el 15 de mayo, se desplazará a la Sala de Cultura de Formentera para llevar el espectáculo a los alumnos formenterencs.