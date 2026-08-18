Casi un centenar de jóvenes de toda España participan este verano en los campos de voluntariado del IBJove - CAIB

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 92 jóvenes procedentes de diferentes comunidades autónomas han participado este verano en los campos de voluntariado organizados por el Instituto Balear de la Juventud (IBJove).

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el director del IBJove, Tomàs Amer, han visitado este martes el Ayuntamiento de Porreres para conocer a los participantes del campo de voluntariado junto con la entidad Temps Lliure Projectes.

Durante la visita han podido intercambiar impresiones con los 15 jóvenes de 18 a 30 años que participan en el campo de voluntariado 'Fiesta con cabeza' y conocer de primera mano las actividades que han realizado.

El campo, que ha tenido lugar del 5 al 19 de agosto, ha buscado promover la participación comunitaria a través de la implicación directa de los participantes en las fiestas patronales de Sant Roc, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El de Porreres es uno de los seis campos de voluntariado del IBJove de este verano, junto con los de Sóller, Lloseta, Inca y Santa Maria, donde se celebran dos.

Cada uno cuenta con una temática distinta, que van desde la intervención social a través de acciones artísticas y la promoción de la diversidad hasta la colaboración con la comunidad local durante las fiestas locales, pasando por el ecovoluntariado y la sensibilización medioambiental, la conservación del entorno, la promoción de hábitos sostenibles, la sensibilización y la promoción de valores igualitarios o la inclusión y el respeto a la diversidad.

"El éxito del programa recae en gran medida en que, con algo tan sencillo como es poner en contacto a jóvenes de diferentes orígenes, se consigue desarrollar un proyecto de trabajo de proyección social y actividades complementarias, revirtiendo pues en los ciudadanos de las Islas", ha destacado la consellera Fernández.