Castillos hinchables y una exposición de coches eléctricos en la Llar de la Joventut por la Semana de la Movilidad

Reunión de la Mesa de Seguridad Viaria de Ciclistas por la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participará en la Semana Europea de la Movilidad con diferentes actividades que se desarrollarán en la Llar de la Joventut, entre las que se incluyen castillos hinchables o una muestra de los diferentes vehículos eléctricos en el mercado.

Las propuestas recreativas y educativas están diseñadas para todos los públicos y permitirán a los asistentes conocer las diferentes alternativas de movilidad que respetan el medioambiente, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

De este modo, habrá una zona de juegos infantiles con castillos hinchables, gestionada por la Dirección Insular de Deportes del Consell de Mallorca, para que los más pequeños disfruten de un día en un espacio de ocio.

Tanto niños como jóvenes podrán poner a prueba sus habilidades con el manillar en un circuito de seguridad vial dirigido por monitores de la Federació de Ciclisme. Los participantes podrán utilizar sus propios vehículos --tanto bicicletas como patinetes-- para aprender las normas de circulación de forma dinámica y divertida.

Una de las principales atracciones del día será la gran exposición de vehículos eléctricos, que reunirá la mayor muestra de este tipo de vehículo en Mallorca. Esta actividad, organizada por l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics (AUVE), presentará las diferentes marcas de esta alternativa de movilidad sostenible que se venden en la isla.

Por su parte, Bomberos de Mallorca también estará presente este día con varias manifestaciones. La Unidad Canina de Búsqueda ofrecerá una exposición sobre cómo localizar y rescatar personas, lo que permitirá a los asistentes ver cómo es la vida cotidiana de esta rama del cuerpo. Los bomberos también simularán cómo actuar en caso de incendio de vehículo.

Además, el Consell de Mallorca instalará tiendas de campaña donde se ubicarán los distintos espacios. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) participará con dos actividades 'Entornos escolares seguros y saludables' y 'Muévete', con el Plan de la Atención y los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca. Esta segunda actividad es un taller en el que los más pequeños podrán dibujar cómo imaginan el futuro de la movilidad en Palma.

También habrá un espacio con monitores donde la organización de Eco Rallye Mallorca proyectará imágenes de los vehículos eléctricos que han participado en sus pruebas. La red pública de carga de vehículos del Govern de Baleares (Melib) ofrecerá un taller sobre cómo se cargan los coches eléctricos y proporcionará información sobre los puntos de carga distribuidos por Mallorca.

La Semana Europea de la Movilidad se celebra en toda Europa del 16 al 22 de septiembre. Por este motivo, el Consell de Mallorca ha mantenido la tradición de organizar, el sábado de 10.00 a 14.00, la tercera Jornada de Movilidad Sostenible.

ACCIONES DEL CONSELL PARA PROTEGER A LOS CICLISTAS

Con motivo de esta semana, la institución insular ha convocado este lunes la Comisión de Seguridad Viaria de Ciclistas para hacer balance de las acciones llevadas a cabo en la red viaria de Mallorca y de las previstas para el próximo año para mejorar la seguridad de este colectivo.

Durante la reunión de la Comisión de Seguridad Viaria de Ciclistas, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha informado sobre las acciones tomadas para mejorar la seguridad de la comunidad ciclista en nuestra red viaria.

En los últimos tres años, el Consell de Mallorca ha llevado a cabo una treintena de acciones en carreteras especialmente populares entre los ciclistas, que contribuyen a aumentar tanto su seguridad como la de todos los usuarios.

Entre las acciones realizadas y planificadas, se completaron las obras en cinco viales cívicos: Ses Salines-La Colònia de Sant Jordi, el que conecta el Forum de Mallorca en Binissalem con Lloseta e Inca, el que conecta Muro con Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), el de Alaró y la del futuro hospital de Felanitx. Además, hay que añadir las obras en los dos viales que están en su tramo final, el que conectará Sa Pobla con Crestatx y el que conecta Andratx y Camp de Mar.

Asimismo, la institución insular ha reforzado el firme en la carretera Felanitx-Manacor (Ma-14) y en la intersección con Son Macià, en la carretera hacia Ses Argiles (Sóller), en diferentes puntos de la carretera desde la Serra de Tramuntana (Ma-10) como el tramo Estellencs-Andratx, en el cruce de Banyalbufar y Llucalcari, en la Avinguda Costa y Llobera d'Artà (Ma-15), en la carretera Manacor-Selva (Ma-2114), en el tramo entre Peguera y Port d'Andratx (Ma-1), y en la superficie de la carretera de Bunyola-Orient-Alaró.

Por otro lado, la institución insular también ha llevado a cabo la mejora del trazado de la Ma-6100 (Ses Salines-Colònia de Sant Jordi), la mejora de las rotondas de Alaró y de Son Verí Nou, y la creación de un acceso al futuro hospital Felanitx (Ma-5120), entre otras.