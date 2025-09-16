La Cátedra Banca March lanza un programa de cursos universitarios para profesionales de la empresa familiar

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar ha puesto en marcha un nuevo programa de cursos universitarios breves y flexibles, dirigidos a profesionales adscritos a la empresa familiar y diseñados para actualizar conocimientos y mejorar competencias en el ámbito empresarial y financiero.

Estas formaciones, reconocidas como microcredenciales universitarias, tienen una duración de 20 a 25 horas, equivalentes a 2-3 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), lo que permite a los participantes adquirir nuevas habilidades de forma ágil y práctica.

Gracias a la financiación del Plan Microcredenciales - Fondos Next Generation de la Unión Europea, los precios de las matrículas cuentan con una subvención del 70%, de modo que el coste de un curso de 3 créditos ECTS es de 165 euros, frente a los 550 euros que costaría el curso sin la ayuda de estos fondos europeos.

Las seis microcredenciales disponibles son Contabilidad Básica; Gestión y Estrategia Empresarial; Introducción a la Educación Financiera; Contabilidad para la toma de decisiones; Formación para Accionistas, Directivos y Trabajadores en la Empresa Familiar; y Responsabilidad Social de la Empresa.

El programa está especialmente dirigido a profesionales, empresarios, accionistas, directivos y trabajadores de las empresas familiares, núcleo del tejido económico de Baleares. Toda la información sobre los cursos está disponible en la web de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

El director de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, Alfredo Martín, ha explicado que estas microcredenciales representan "un paso adelante en la transferencia de conocimiento entre la universidad y el mundo empresarial y posicionan a la Cátedra como lo que ha sido desde su creación: un referente en el estudio y análisis de las empresas familiares en Baleares".

Así, ha considerado que se ofrece una formación práctica y accesible que ayudará a los profesionales de las empresas familiares a "adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y cambiante".

"Una empresa familiar sólida y potente requiere una formación constante y de calidad, algo que tenemos marcado a fuego en el ADN de nuestra asociación", ha declarado la presidenta de la ABEF, Inés Rotger, quien añade que es la primera vez que participan en un sistema de microcredenciales y ha animado a todos los interesados a que se inscriban en las diferentes acciones.

Con esta iniciativa, la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, creada en 2004 por Banca March, la Asociación Balear de la Empresa Familiar, el Instituto de Empresa Familiar y la Universitat de les Illes Balears (UIB), reafirma su misión de formar, investigar y acercar la universidad al tejido empresarial.