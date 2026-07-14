La Catedral de Mallorca publica un cuento infantil sobre la intervención de Gaudí en el templo - CATEDRAL DE MALLORCA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Mallorca, en colaboración con la Cátedra Seu de Mallorca de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha publicado el cuento infantil 'Margalida i Antoni Gaudí. El secret de la Seu', con el objetivo de acercar a los niños la intervención del arquitecto catalán en el templo.

El cuento ha sido ilustrado por Flavia Gargiulo, con el texto de Miguel Anómalo, mientras que la coordinación de la publicación la ha llevado a cabo el área de Gestión Cultural de la Catedral y, la edición, la Cátedra de la UIB.

Según ha señalado la Seu en una nota de prensa, la obra narra la historia de una niña llamada Margalida, que visita la Catedral en una excursión con la escuela.

Allá vivirá una aventura que le permitirá retroceder en el tiempo para conocer como Gaudí y el obispo Pere Joan Campins reformaron la Catedral. El principal protagonista de la intervención la acompaña a lo largo del cuento.

El libro es una propuesta lúdica y educativa, que servirá como herramienta de divulgación de la obra que Gaudí llevó a cabo en la Seu entre 1902 y 1915.

Asimismo, a partir del próximo curso estará a disposición de los niños en bibliotecas y en los colegios e institutos que visiten la Seu con el equipo educativo del templo.

La publicación forma parte de las iniciativas impulsadas por el Cabildo de la Catedral por el Año Gaudí, la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto.

La técnica de Gestión Cultura, Marta De Castro, ha explicado que la protagonista del cuento "es una niña que viene a la Catedral, realmente poco entusiasmada".

"A veces nos podemos encontrar este tipo de público. Al final, como suele pasar siempre, acaban enamorándose de nuestra Catedral y disfrutando mucho de la visita", ha subrayado, agregando que el cuento es "una herramienta perfecta" para llegar al público infantil.

Por su parte, el director de la Cátedra Seu de Mallorca, Andreu Villalonga, ha señalado que, desde el punto de vista académico, ha intentado "vigilar que el producto final respondiera a la fidelidad histórica y cultural de la Seu".

"No siempre ha sido fácil, pero yo creo que el resultado ha sido muy positivo y realmente interesante", ha destacado.

La ilustradora Flavia Gargiulo ha puesto en valor la "permisividad" que el formato de cuento infantil le ha dado a la hora de explicar Gaudí como "una persona accesible con una pátina de diversión".

Gargiulo ha resaltado algunos elementos gaudinianos que ha dibujado, como el baldaquino o el mural cerámico. "Hay muchos detalles dorados, a mí me gusta mucho el detalle, tengo una tendencia al horror vacui, aunque en la Catedral era fácil de controlar", ha añadido.