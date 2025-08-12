La Catedral de Mallorca recupera la procesión de la Mare de Déu en la víspera de la Asunción de la Virgen María

El decano-presidente de la Seu, Antonio Vera; el canónigo y prefecto de Liturgia y Música, Pere Oliver, y el documentalista de la Seu, Sebastián Escalas. - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Mallorca recuperará este jueves 14 de agosto la procesión de la Mare de Déu muerta desde el altar mayor hasta el Portal Major, tradición retomada el año pasado dentro del proyecto de recuperación del patrimonio inmaterial de la Seu.

La solemnidad de la Asunción de la Virgen María se celebrará el viernes 15 con una misa conventual presidida por el decano-presidente, Antonio Vera.

Según ha detallado Vera en declaraciones a los medios este martes, la Asunción "es para los cristianos un estímulo y un punto de referencia" y en la Catedral se vive "con luminosidad y expresión cultural y, sobre todo, religiosa", al estar dedicada a la 'Mare de Déu'.

La vigilia del día 14 incluirá vísperas solemnes cantadas por la Capilla de la Seu, dirigida por Joan Company, seguidas del traslado y un concierto de piezas marianas. El Llit de la Mare de Déu muerta podrá visitarse hasta el 22 de agosto, salvo durante las celebraciones.