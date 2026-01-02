Cazan a un conductor circulando por Marratxí con matriculas falsas y con el carnet retirado

Un control de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha investigado a un hombre de 55 años por supuestamente circular con placas de matrículas falsas y sin permiso de conducir por Marratxí.

Los hechos se remontan al pasado 21 de diciembre, cuando una patrulla se encontraba realizando un control en la autopista Ma-13, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Durante el transcurso del operativo dieron el alto a un conductor de un turismo con matricula española que, sin embargo, no presentaba el distintivo de la inspección técnica de vehículos (ITV).

Tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes determinaron que las placas de matrícula que llevaba el vehículo no correspondían con la marca y el modelo del vehículo.

También certificaron que al hombre se le había retirado el permiso de conducir por sentencia judicial.

Es por ello que los guardias civiles inmovilizaron el vehículo e investigaron al sospechoso como supuesto autor de un delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial.

Por el primero puede enfrentarse a penas de entre seis meses y tres años de prisión, así como multas de entre seis y doce meses. Por el segundo, las penas de prisión podrían ser de entre tres y seis meses, la multa de entre uno y dos años y los trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días.