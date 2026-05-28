CCOO advierte de altas temperaturas de hasta 30º en el aeropuerto de Palma y exige medidas preventivas

Archivo - Controles en el aeropuerto de Palma de Mallorca - AENA - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sector Aéreo de CCOO ha denunciado públicamente las condiciones de calor y niveles de humedad que soportan los trabajadores de las distintas empresas del aeropuerto de Palma y ha exigido medidas preventivas.

En un comunicado, el sindicato ha advertido que en las zonas de facturación, pasaje y embarques se registran temperaturas de hasta 30 grados centígrados, con altos niveles de humedad y una sensación térmica que "dificulta seriamente el trabajo diario de la plantilla.

Así, ha indicado que los trabajadores de compañías como South, Swissport, Groundforce, Ryanair, Jet2, easyJet y Menzies desarrollan su labor en un entorno "cada vez más saturado, con colas constantes, acumulación de pasajeros, falta de ventilación correcta y una climatización claramente insuficiente".

Desde CCOO han criticado que las mediciones realizadas no siempre reflejan la realidad que vive la plantilla, ya que en muchas ocasiones no se realizan en las horas de mayor calor ni se efectúan en los puntos con mayor acumulación de pasajeros.

"Trabajar de este modo produce agotamiento, estrés térmico, mareos, irritabilidad, fatiga, y un deterioro evidente de las condiciones laborales", han lamentado.

Igualmente, han expuesto que existe una "preocupación real" sobre lo que puede ocurrir durante los meses de verano cuando en mayo ya se alcanzan estas temperaturas.

El sindicato ha exigido medidas preventivas, entre ellas mediciones "reales y transparentes" en horas punta, mejoras urgentes de la climatización, acceso continuo a agua fría, descansos "adecuados" y un plan de actuación inmediato para proteger la salud de toda la plantilla.