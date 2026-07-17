CCOO advierte sobre las altas temperaturas a las que se trabaja en las 'food trucks'

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de CCOO ha advertido este viernes sobre las altas temperaturas a las que trabajan los empleados de hostelería y restauración en 'food trucks', cocinas y bares con terraza exterior o atención a piscinas de hoteles y parques acuáticos.

"Esas caravanas tuneadas, estilo USA, con un aspecto desenfadado y cool, tienen una realidad diferente: las condiciones extremas de los trabajadores que pasan horas cocinando dentro de estos pequeños espacios metálicos", indican en un comunicado en el que advierten de que la carrocería metálica se combina con un interior donde hay planchas, freidoras, hornos y fogones, entre otros electrodomésticos que hacen que la temperatura del interior supere la del exterior.

Así, señalan que las temperaturas dentro de estos vehículos superan los 40 grados desde media mañana y que van en aumento durante el día, por lo que hay trabajadores que se desvanecen a los que sus empresas únicamente ponen un "pequeño ventilador".

"Similar situación encontramos en chiringuitos, socorristas, bares y restaurantes de piscina de diferentes establecimientos hoteleros, donde el trabajo del personal de cocina y de bar es penoso y agotador por las altísimas temperaturas, que superan los 38 grados de media, frente a los 25 grados máximos que se establecen por normativa", denuncian en la nota de prensa.

Según el sindicato, es necesario redefinir las condiciones laborales para que trabajar en verano no represente un riesgo para la salud y reclaman medidas como sistemas de extracción eficientes, equipos de climatización adaptados al tamaño del vehículo, agua fría y gratuita a disposición de la plantilla, pausas frecuentes para la hidratación, uniformes de trabajo adecuados o la aplicación de cremas solares, entre otras medidas.