CCOO advierte que la CEOE entra en un "camino peliagudo" si no acude a la reunión por la democratización de las empresas

Archivo - Reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros con representantes de empresarios y sindicatos, en una foto de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que la CEOE entraría en un "camino peliagudo" en caso de que no asistiera a la reunión planteada este jueves por el Ministerio de Empleo y Economía Social, para hablar sobre su propuesta para la democratización de las empresas.

Así lo ha indicado el representante de la organización sindical, al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que apuntó que la patronal no acudiría a este encuentro.

Sordo ha alegado que "no le parece de recibo" que una organización mandatada por la Constitución para ser representativa de su sector, "renuncie al ejercicio de sus funciones de negociación".

Por eso, ha señalado que es algo "inédito" y de lo que CCOO "toma nota", ya que, a su juicio, se saldría de los "usos y costumbres democráticos" y las atribuciones que marcan las leyes, por lo que ha pedido que se replanteen su postura.

No obstante, ha reconocido que otra cosa sería que uno de los agentes sociales vaya a la mesa de negociación esté "en desacuerdo con todo" y "no negocie nada", puesto que eso ha considerado que es "legítimo".

"Los sindicatos no van a las mesas de negociación porque los gobiernos sean más o menos simpáticos o caigan más o menos bien, sino porque es su obligación y lo marcan las leyes", ha explicado.

Sordo ha calificado el discurso de la patronal de "decimonónico", porque favorecer la participación de los trabajadores en las empresas es una medida que se ha adoptado en las industrias del centro de Europa, que son "las que mejor han funcionado".

Así, ha destacado que la esta es una práctica "habitual" en Alemania y es "propio de un mundo civilizado", por lo que se ha mostrado "sorprendido" por estas actitudes "preventivas" e "ideológicas" de la patronal.

También ha acusado a la CEOE de tener una visión de la empresa como "un cortijo" y una perspectiva "jerárquica" de lo que es la empresa, puesto que después se habla de la "importancia de los trabajadores, la implicación con la empresa o la mejora de la productividad".

"La CEOE está en su derecho de mantener la posición que quiera pero es muy relevante que sin saber lo que va a plantear el Gobierno, hablen de intervencionismo o regímenes autoritarios", ha remarcado.

De hecho, ha puesto en valor el modelo de las cooperativas en España que fueron "las que mejor sortearon la crisis de 2008", donde el vínculo de la empresa con el trabajador está "más arraigado".

"A lo mejor la estabilidad del empleo ha tenido algo que ver con la mejora de la productividad en España. A lo mejor haciendo cosas nuevas, las cosas van mejor", ha aseverado.