CCOO advierte de nuevas movilizaciones en las 'escoletes' por el "bloqueo" de la patronal al nuevo convenio colectivo

Archivo - Concentración en plaza de Cort de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha apuntado que se reserva el derecho a convocar movilizaciones y acciones reivindicativas ante el "bloqueo" y la "falta de seriedad negociadora" de las patronales de las 'escoletes' para acordar el convenio colectivo del sector.

El sindicato ha advertido que las trabajadoras de la Educación Infantil de Baleares han expresado una "profunda decepción, incredulidad y rechazo" ante la actitud de la Federación de Escuelas Infantiles de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (Feipimeb) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Baleares (Ceceib), por "negarse a sentarse en la mesa" con sindicatos y Cooperativas de Menorca para la negociación del primer convenio colectivo autonómico para Centros de Asistencia y Educación Infantil.

En una nota de prensa, CCOO ha recalcado que esto ha sucedido a pesar de que en julio se había firmado "un acuerdo de inicio de negociación conjuntamente con las fuerzas sindicales y otros agentes sociales".

"Esta retirada unilateral, en el momento de constituirse la mesa negociadora, ha sido percibida como una falta de buena fe y de respecto a los compromisos adquiridos y ha provocado un rechazo frontal por parte de las organizaciones sindicales más representativas del sector --CCOO, UGT y STEI--", han destacado.

Por eso, han explicado que la "frustración" de las profesionales se ve "amplificada" por una realidad salarial que consideran "absolutamente injusta e insostenible", dado que muchas educadoras cobran salarios base de unos 1.200 euros mensuales, mientras que otras categorías como cocineras o limpiadoras a menudo perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), con jornadas laborales de lunes a viernes durante todas lectivas y atención directa a los niños.

No obstante, han recriminado que en estos sueldos "no se reconocen, ni se pagan" horas extras para hacer tutorías, preparar materiales pedagógicos, ni para gestionar la burocracia que este ciclo educativo exige.

"Esta situación de bajos salarios y carencia de compensaciones dignas ha sido uno de los motores principales de las movilizaciones de las educadoras a Palma y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de un marco salarial y laboral claro y justo", han reivindicado.

CCOO ha recordado que esta "precariedad y desigualdad salarial" también se visibilizó en las huelgas de las educadoras de las 'escoletes' de gestión indirecta del Ayuntamiento de Palma, que tuvieron un seguimiento "masivo".

Fruto de estas movilizaciones, se consiguió un acuerdo con las patronales para establecer un complemento autonómico que supone para las educadoras un incremento salarial de hasta 300 euros mensuales --hasta 400 euros en otras categorías-- y complementos adicionales por funciones de tutoría y por titulación, desde septiembre de 2025 y publicado oficialmente en el BOIB.

De este modo, se permitía que algunas educadoras pudieran llegar a percibir hasta 1.892 euros mensuales en función de categoría y complementos.

"Este acuerdo es considerado por muchas como un primer paso positivo hacia la dignificación del sector pero continúa siendo insuficiente si no se extiende de manera homogénea a todo el colectivo y se consolida en un propio convenio autonómico", han puntualizado.

Pese a este acuerdo parcial, el compromiso del conjunto de sindicatos y patronales que se asumió en la fase previa, en el que incluye el compromiso de negociar un convenio autonómico en el que este complemento se trasladara a todas las educadoras de Baleares --independientemente de su gestión o localización-- parece que ahora "se ha roto por la falta de participación de Feipimeb y Ceceib en la mesa negociadora".

"La situación actual deja el sector con hasta cinco mesas salariales diferentes para la misma tarea educativa, de forma que mientras unas educadoras podrían llegar a salarios próximos a los 1.800 euros, otros se mantienen en salarios mucho más bajos, lo que provoca inestabilidad en las plantillas y fuga de talento hacia sectores mejor remunerados", han argumentado.

Por eso la organización sindical plantea la posibilidad de recurrir a nuevas protestas ante el "incumplimiento de los compromisos" previos por parte de las patronales, ya que este sentimiento compartido refleja "no solo la indignación por el bloqueo actual", sino también la convicción de que "una negociación real y respetuosa con los derechos de las profesionales del 0-6 es imprescindible para dignificar esta etapa educativa y garantizar un marco laboral estable y justo para todas".