UGT también advierte de nuevas movilizaciones en las 'escoletes' por la negativa de las patronales a un nuevo convenio

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT se ha sumado a la advertencia de nuevas movilizaciones en las 'escoletes' de Baleares ante la negativa de las patronales a sentarse a negociar el nuevo convenio colectivo autonómico, algo que ya ha hecho CCOO.

El sindicato, en un comunicado, ha anunciado que iniciará una ronda de contactos con las delegadas, afiliadas y trabajadoras del sector para acordar "los siguientes pasos a seguir", que será "una nueva movilización en la educación infantil".

También ha instado a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a convocar a las partes implicadas y mediar para llegar a un consenso.

UGT ha manifestado su "decepción" por el hecho de que las patronales Ceceib y Feipimeb no se hayan presentado a la constitución de la mesa negociadora del nuevo convenio autonómico de las 'escoletes' y les ha llamado a "replantearse su posicionamiento".

La organización sindical ha recordado que el pasado 7 de julio se firmó un acuerdo económico para mejorar las retribuciones de las trabajadoras de las 'escoletes' de gestión indirecta que contemplaba el compromiso de las partes firmantes a impulsar y negociar el nuevo convenio.

"Desgraciadamente una de las partes no entiende la necesidad de iniciar estas negociaciones alegando que hay un convenio estatal de referencia y que no es el momento de iniciar nuevas mejoras", ha lamentado.