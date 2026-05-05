CCOO alerta de que la bajada del paro en Baleares no mejora las condiciones de vida de los trabajadores

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PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido que la bajada del paro en abril en Baleares no supone un aumento de los recursos de los trabajadores ni una mejora de sus condiciones de vida.

Según ha señalado este martes el sindicato en un comunicado, el descenso del número de parados en abril respecto al mismo periodo en 2025 ha supuesto un aumento de los márgenes empresariales pero no se ha traducido en un aumento de las retribuciones en los empleados.

En este sentido, han instado a los empresarios a ser responsables en las negociaciones de los convenios colectivos, especialmente en aquellos sectores con mayor precariedad salarial.

"Tiene que entender que sin trabajadores el tejido productivo no puede funcionar y tiene que apostar por subidas salariales importantes y mejoras en las condiciones de trabajo", han añadido.

Además, han exigido al Govern que declare las Islas como zona tensionada y que aplique la ley estatal de vivienda, ya que se prevé un aumento en los precios del alquiler. "Si esto no se produce, habrá mucha más gente que decidirá partir a otro lugar más amable", han concluido.