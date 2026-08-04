CCOO alerta de que los datos del paro en Baleares no se traducen en una mejora y pide un cambio de modelo

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar en Sevilla. Archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado este martes que los datos de paro y afiliación en Baleares conocidos este martes "no se traducen" en una mejora "real" de las condiciones de vida de los trabajadores y ha pedido un cambio de modelo de crecimiento económico.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, el aumento de la actividad económica "no ha ido acompañado de una evolución equivalente de los salarios ni de una reducción del coste de vida", algo que, según han señalado, continúa dificultando el acceso de una vivienda digna y la cobertura de las necesidades básicas.

Por otro lado, han criticado que el modelo turístico de 'sol y playa' siga siendo el principal motor económico porque, consideran, el incremento de los precios pueden pagarlo los turistas, pero se aleja de la capacidad adquisitiva de los trabajadores residentes.

En este sentido, CCOO ha reclamado un cambio del modelo de crecimiento económico con el compromiso y corresponsabilidad de los agentes económicos y sociales. En concreto, ha exigido un modelo "más diversificado, sostenible y capaz de generar ocupación de calidad, salarios dignos y una mejor distribución de la riqueza".