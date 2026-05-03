CCOO alerta de "reducción" de personal y "carencias" en las infraestructuras del servicio de socorrismo en Pollença

Archivo - Socorristas en una playa - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha mostrado su "preocupación" por la decisión del Ayuntamiento de Pollença de "reducir" la plantilla, las "carencias" en las infraestructuras y "falta de baños" para los socorristas de las playas del municipio.

Esta medida han aseverado que se ha adoptado tras finalizar la reunión de inicio de temporada del equipo de socorrismo, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

Además, han recalcado que esta modificación "altera de manera sustancial" la organización del servicio y la planificación previamente establecida, si se tiene en cuenta que el personal ya había sido contratado para un total de 25 efectivos diarios.

"CCOO entiende que esta reducción puede tener un impacto directo en la seguridad del municipio, especialmente en un periodo en el que se prevé un incremento significativo de usuarios en las playas", han apuntado.

Igualmente, han reivindicado la "necesidad urgente" de mejorar las infraestructuras disponibles, tales como las torres de vigilancia, módulos de salvamento y espacios básicos como baños para el personal.

Así, han destacado que en las últimas temporadas se han elaborado informes que apuntan a la conveniencia de actualizar estas instalaciones, "sin que hasta la fecha se hayan materializado avances significativos".

CCOO ha subrayado que, en los últimos años, la prevención, la calidad del operativo y el funcionamiento profesional del servicio han experimentado "una mejora notable, gracias al compromiso y esfuerzo del equipo humano". "Sin embargo, este progreso no ha ido acompañado de una adecuación de las infraestructuras necesarias", han puntualizado.

Del mismo modo, CCOO ha puesto de manifiesto que en las dos últimas temporadas ha existido "incertidumbre" respecto a la fecha de inicio del servicio de vigilancia. De no haber sido por "la implicación y previsión" del equipo de socorrismo, que "ya tenía gran parte del trabajo organizado", han advertido que el municipio "difícilmente habría podido contar con el servicio activo desde el 1 de mayo".

"Esta situación implica que los socorristas inicien la temporada en condiciones mejorables, al utilizar equipamientos que pueden dificultar el desarrollo de su labor y que deberían revisarse para garantizar su seguridad", han reclamado.

Por todo ello, han solicitado al Ayuntamiento de Pollença que valore esta situación y considere la adopción de medidas que permitan "reforzar el servicio, avanzar en la mejora de las condiciones laborales del personal de socorrismo y en la seguridad de las playas del municipio".