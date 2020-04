CCOO apoya que los trabajadores de la ORA de Palma sean movilizados extremando las medidas de protección

PALMA DE MALLORCA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha defendido este lunes que los empleados de la ORA de Palma "se han de movilizar para prestar servicios a los ciudadanos allá donde sea necesario" para llevar a cabo "las tareas propias de su trabajo", si bien ha abogado por extremar las medidas preventivas, con "la entrega de equipos de protección individual adecuados a cada trabajador".

Así se ha expresado CCOO en un comunicado, con motivo de la iniciativa del Ayuntamiento para que este personal preste tareas de apoyo a la Policía Local durante el estado de alarma.

El sindicato ha defendido que "todos los recursos públicos son esenciales", y "la plantilla del Servicio Público Municipal de ORA Palma también". En este sentido, ha asegurado que los trabajadores de la ORA de Palma están "comprometidos" con su "responsabilidad como empleados públicos".

"El control de reservados, dobles filas, etc., dentro del perímetro de la zona ORA, han formado parte de nuestras funciones desde hace muchos años, al igual que la información y atención al ciudadano. Son tareas que realizamos diariamente y no podemos permitir que se dé a entender que no estamos ni formados ni preparados para realizarlas", han remarcado desde la sección de servicios a la ciudadanía de CCOO.

CCOO ha insistido en que cumplirán "estrictamente con la legalidad vigente", aunque ha apuntado que desconocen "si el Ayuntamiento de Palma ha cometido algún error en el procedimiento y, en caso afirmativo, si éste es subsanable".

"Queremos dejar claro que, en caso de tener que incorporarnos a nuestro puesto, dicha incorporación se realizará extremando al máximo el cumplimiento de las medidas preventivas y la entrega de EPIs adecuados a cada trabajador", han incidido.

Por último, CCOO ha criticado el posicionamiento de USO respecto a esta cuestión, apuntando que "la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO tiene intereses legítimos, pero contrapuestos a la defensa de los Servicios Públicos, y que nada tienen que ver con la defensa de la salud de los trabajadores de este servicio".

El sindicato USO consideró "irresponsable e inconsciente" la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Palma respecto a los trabajadores de la ORA. USO entendía que con este plan, el Ayuntamiento pone "en riesgo grave, serio e innecesario" a un colectivo de trabajadores, que según el decreto de estado de alarma "no son esenciales".

El Ayuntamiento plantea que este personal pueda realizar diferentes funciones estipuladas por la Policía Local, como la vigilancia y control de tráfico y de cargas y descargas o reservas de vehículos sanitarios y de minusválidos. Asimismo aprobaba que puedan desempeñar funciones como informadores a la ciudadanía o patrullar las calles para advertir de la grave situación sanitaria.