CCOO avisa de que la huelga de Swissport en el aeropuerto de Palma sigue vigente y desmiente que se haya desconvocado

Archivo - Trabajadores de Swissport. - OLIVER ROESLER / OLIVER ROESLER - Archivo
PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CCOO ha asegurado este martes que la huelga en la empresa de asistencia en tierra Swissport en el aeropuerto de Palma sigue vigente y ha desmentido que se haya desconvocado, como apuntó este lunes UGT.
En un comunicado, la organización sindical ha asegurado que los paros se mantienen porque no se ha alcanzado ningún acuerdo con la empresa que dé respuesta a las reivindicaciones que motivaron este conflicto.
Según han añadido, el acuerdo alcanzado el pasado 31 de julio corresponde a otra convocatoria de huelga y no afecta a la huelga convocada por CCOO, que mantiene sus paros parciales al considerar que la empresa continúa sin responder a las reivindicaciones planteadas desde el inicio.
En concreto, han recordado, las jornadas de huelga convocadas por CCOO se mantienen los días 4 y 8 de agosto, en horario de 07.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.
La huelga puede afectar a los servicios que Swissport presta a las compañías aéreas de Condor, Sunclass, Grupo Tui, Air Canada, Etihad Airways, Alba Start y Tap Air Portugal.