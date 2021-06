CCOO Baleares, disconforme con el 'plus covid' por el "reconocimiento desigual" de los profesionales sanitarios

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de sanidad y sectores sociosanitarios de Baleares de CCOO (FSS-CCOO) ha manifestado su "firme disconformidad" con el 'plus covid' por el "reconocimiento desigual" de los profesionales del sector.

Según ha informado CCOO este sábado en una nota de prensa, tras el anuncio por parte del IbSalut del abono del llamado 'plus covid', la FSS-CCOO ha mostrado su "firme disconformidad" por el "reconocimiento desigual" de los profesionales sanitarios.

Para el sindicato, este plus es "un claro atropello al esfuerzo realizado por los trabajadores del sector sanitario y sociosanitario ante los acontecimientos acaecidos durante la pandemia" dado que, ha apuntado, "deja fuera a colectivos como personal laboral, residentes y funcionarios".

En esta línea, cabe recordar que, en la Mesa convocada el pasado 7 de junio, CCOO mostró su indignación al conocer que el reparto de la

cantidad que supone el 'plus covid' estaba en manos de la Gerencias "sin que la Administración permitiese algún tipo de negociación".

Asimismo, el sindicato ha criticado que el IbSalut decidiera que los profesionales contagiados por COVID-19 que no hubiesen cumplido los objetivos del contrato de gestión quedarían fuera de este plus, alegando que cobraron el 100 por ciento de sus nóminas durante la IT y el reconocimiento cómo enfermedad profesional.

En cuanto al personal laboral, residentes y funcionarios, las personas responsables del IbSalut expresaron "no tener competencia y anunciaron que trasladarían la petición de CCOO, de que todos estos colectivos puedan beneficiar del plus, al órgano correspondiente".

Por todas estas razones, CCOO se abstuvo en la votación plasmada para aprobar el acuerdo del abono del llamado 'plus covid'. Este viernes el IbSalut ha confirmado lo anteriormente descrito con la oposición de todos los agentes sociales.