CCOO "condena firmemente" el ataque homófobo al docente del instituto de Andratx

Archivo - Recurso de un centro escolar - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO ha condenado firmemente este martes el ataque homófobo sufrido por un docente en el IES Baltasar Porcel, ha expresado su apoyo a la comunidad educativa y ha exigido medidas para evitar hechos de estas características.

En un comunicado, el sindicato ha mostrado su "más contundente condena ante los graves hechos de acoso y ataque" de carácter homófobo denunciados recientemente en el instituto de Andratx y han remarcado que es "absolutamente inaceptable" cualquier tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas y atente contra los valores fundamentales de respeto, convivencia e igualdad que deben regir los centros educativos.

"Estos acontecimientos no son solo un ataque contra un docente, sino contra toda la comunidad educativa. La escuela debe ser un espacio seguro, inclusivo y libre de discriminación, donde tanto el alumnado, como el profesorado, puedan desarrollarse plenamente sin miedo a ser señalados, humillados o agredidos por su identidad u orientación", indican.

CCOO ha expresado su apoyo y solidaridad al docente afectado, así como al conjunto del claustro y ha instado a las autoridades educativas a actuar con la máxima celeridad y contundencia, garantizando una investigación rigurosa de los hechos y aplicando las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan.

"Es imprescindible reforzar los protocolos contra el acoso y la discriminación, así como dotar a los centros de más recursos educativos, humanos y formativos", remarcan antes de hacer un llamamiento a toda la sociedad a "implicarse activamente" en la lucha contra cualquier forma de odio e intolerancia.

La educación, destacan, es una responsabilidad colectiva, y solo desde el compromiso conjunto se podrán construir espacios educativos justos, respetuosos e inclusivos.