CCOO considera que el decreto de vivienda va "en dirección contraria" a las necesidades de la ciudadanía

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares ha rechazado el decreto ley de vivienda al considerar que va "en dirección contraria" a las necesidades de la ciudadanía y que es "insuficiente" para paliar el problema de acceso a la vivienda que sufre el archipiélago.

En un comunicado este martes, cuando está previsto que el pleno convalide el decreto ley para desbloquear suelo tras el pacto con Vox, desde el sindicato han subrayado que "no hay solo un problema de vivienda, sino que hay un problema de uso antisocial de la propiedad privada inmobiliaria".

Las medidas que contempla el decreto y las pactadas con Vox, como la posibilidad de construir en áreas de transición --es decir, suelo rústico-- y destinar el 50 por ciento de las viviendas de las nuevas construcciones a viviendas de precio limitado (VPL) "se han demostrado insuficientes".

Para CCOO, no son las medidas que necesita Baleares para acabar con "la principal fuente de empobrecimiento de la clase trabajadora". Además, han criticado que no se limiten los beneficios a promotores y constructores, y que no se asegure el mantenimiento de forma permanente de dichas viviendas bajo propiedad pública.

"Mientras la mayoría de propuestas siguen proponiendo construir como solución, la realidad es que sin una estrategia integral el problema de la vivienda en Baleares no hará más que seguir aumentando", han advertido.

En este sentido, según el sindicato, no se trata solo de construir más sino de intervenir el precio. Aunque requiera tiempo, han argumentado, las políticas públicas deben ir dirigidas a la creación de un parque de vivienda pública accesible y en régimen de alquiler, limitando los beneficios de promotores y constructores que permitan abaratar costes, sin mermar la calidad, y ofrecer viviendas "mucho más baratas" que el precio de mercado.

Además, han considerado necesario generar un parque de alquiler social y de alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad.

El sindicato ha reclamado declarar las Islas zona tensionada, aplicando la ley estatal de vivienda, y limitar el precio del alquiler, movilizar y rehabilitar el stock de viviendas vacías para ponerlas en alquiler, proporcionando garantías jurídicas y de pago a los propietarios desde las administraciones, y medidas impositivas para aquellos propietarios que mantienen viviendas fuera del mercado con fines especulativos.

A su criterio, es necesario facilitar el acceso al crédito hipotecario de las personas trabajadoras, limitando las cuotas al 30 por ciento de los ingresos del hogar.

Además, han indicado, es "imprescindible" regular y limitar nuevos fenómenos que, a su parecer, están influyendo de manera negativa en el precio de la vivienda como son la proliferación de las viviendas de uso turístico, el alquiler temporal o por habitaciones.

El sindicato ha recordado que las principales competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y ayuntamientos y, por tanto, "son los principales responsables" de las condiciones de acceso a la vivienda. Si bien, han agregado, el Gobierno debe "seguir avanzando" en medidas que permitan un marco de intervención en el mercado.

En este sentido, CCOO propone la promoción estatal de un Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA) que financie la generación de 50.000 viviendas asequibles anuales en régimen de alquiler con rentabilidades topadas para disminuir el precio del alquiler en, al menos, un 30 por ciento.

Con todo, el sindicato ha remarcado que es "imprescindible" que la política de vivienda del Govern "dé un giro de 180 grados" y "pase a defender los intereses del conjunto de la clase trabajadora en lugar de los intereses de algunos propietarios privados".