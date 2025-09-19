CCOO considera que "no tiene sentido" que en Baleares haya más viviendas vacías que en alquiler

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado una intervención en el mercado de la vivienda y especialmente en la regulación de la compra por parte de extranjeros, ya que, a su modo de ver, "no tiene sentido" que en Baleares haya más inmuebles vacíos que en alquiler.

De esta manera se ha pronunciado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, al ser preguntado por esta materia y por las medidas que plantea la organización sindical para favorecer el acceso a la vivienda.

Para el representante de CCOO el porcentaje de compra de viviendas en Baleares por parte de extranjeros es "muy alto" y ha criticado que parte de estas adquisiciones se hacen "a modo de inversión".

Del mismo modo, Bravo ha abogado por alguna reforma en la Ley estatal de Vivienda que permita a los ayuntamientos la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres, sin depender de las comunidades autónomas.

Esta reivindicación se debe a que, tras las elecciones de 2023, esta norma estatal sufre un "boicot" por parte de las autonomías gobernadas por el PP.

En ese sentido, ha destacado que ya ha habido algunos cambios porque la Xunta de Galicia --gobernada por el PP-- ya ha permitido que A Coruña --gobernada por el PSdeG-- se declare zona tensionada y ha apuntado que Baleares cumple "todos los requisitos" para ser declarada zona tensionada.