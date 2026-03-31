CCOO cree que la regularización extraordinaria evitará casos como el del hotel con 64 trabajadores sin papeles

Dos agentes de la Policía Nacional inspeccionan las obras. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado que el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes permitirá evitar casos como el del hotel de Manacor que tenía a 64 trabajadores sin papeles trabajando en una obra.

El sindicato, en un comunicado, ha expresado su indignación por la información conocida a raíz de una reciente operación de la Policía Nacional en un establecimiento hotelero que está siendo reformado.

El hecho de que 64 de los trabajadores se encontraran en situación administrativa irregular, según CCOO, ha vuelto a evidenciar la existencia de un modelo laboral "basado en la precariedad, la desprotección y la impunidad empresarial".

Lejos de ser un caso aislado, ha defendido la organización sindical, el de Manacor confirma que la economía de Baleares, especialmente en sectores como la construcción, la hostelería y los cuidados, se sostiene en buena parte gracias a mano de obra migrante "sometida a condiciones abusivas y sin derechos laborales garantizados".

Ante este nuevo caso, el sindicato ha destacado la importancia de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, que será "una oportunidad para avanzar hacia un modelo laboral más justo, transparente, humano y así poder acabar con la economía sumergida, reducir la precariedad y mejorar la economía formal".

CCOO ha insistido en que la solución "no pasa por criminalizar a quienes solo buscan ganarse la vida" y ha exigido una investigación exhaustiva sobre las empresas implicadas, a las que ha considerado que se les deberían imponer "sanciones ejemplares".

Además, ha recordado la necesidad de reforzar la inspección de trabajo con un mayor seguimiento de la actividad empresarial, recuperando el programa de refuerzo de inspección en la temporada de verano, en el que aumenta significativamente la actividad laboral.

EL CASO DE MANACOR

Fue el pasado miércoles cuando agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) y técnicos de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social se personaron en un hotel de Manacor que se encuentra en obras.

Durante el transcurso de la inspección, según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se identificaron a 384 trabajadores de 42 empresas diferentes.

De estos, 64 se encontraban en situación administrativa irregular en España y fueron citados en dependencias policiales para incoarles el correspondiente expediente.

Los investigadores, tras una primera valoración, han calculado que las sanciones que se los podrían imponer a las empresas que tenían a estas personas trabajando podrían superar ampliamente los 640.000 euros.

A esta multa habría que sumarle las posibles sanciones por tener a trabajadores con los papeles en regla pero sin contrato o sin estar dados de alta de la Seguridad Social. La cifra, según la Policía, podría aumentar "de forma exponencial".

Durante el operativo también se localizaron a tres trabajadores, todos ellos de origen pakistaní, que portaban documentación falsa y fueron detenidos como supuestos autores de un delito de falsedad documental.