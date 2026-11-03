CCOO critica las "constantes averías" de los ascensores de Son Llàtzer

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PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de CCOO ha criticado las "constantes averías" de los ascensores del Hospital Universitario Son Llàtzer, un problema que, aseguran, "dificulta el trabajo diario de los profesionales y el traslado de pacientes".

El sindicato ha señalado este martes en un comunicado que no se trata de un problema puntual, sino que es una situación "que se repite con frecuencia" y que "se ha agravado en las últimas semanas".

Las averías, añaden, forman parte de una problemática que se arrastra desde hace tiempo debido, entre otros factores, al "deficiente estado de mantenimiento y a la antigüedad de muchos de estos equipos".

Asimismo, apuntan que en las últimas dos semanas la situación "ha empeorado considerablemente", hasta el punto de que la gran mayoría de los ascensores presentan averías o se encuentran fuera de servicio.

"Esta situación dificulta enormemente el funcionamiento diario del hospital y las tareas de los profesionales, especialmente en lo que respecta al traslado de pacientes entre plantas y servicios", han lamentado.

El sindicato ha señalado que el mantenimiento está externalizado a una empresa, pero las intervenciones "parecen limitarse" a reparaciones que "no consiguen resolver el problema de manera definitiva". Según han indicado, en muchas ocasiones, los ascensores vuelven a averiarse "apenas dos días después" de que el servicio técnico los repare.

En este sentido, mantienen que son ascensores "muy antiguos", para los que cada vez resulta "más complicado" encontrar piezas de recambio, "lo que evidencia la necesidad de abordar una solución estructural y no continuar dependiendo de reparaciones provisionales".