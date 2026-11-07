CCOO critica la "incapacidad" del Govern para alcanzar un acuerdo por los servicios mínimos de los funcionarios

Archivo - Personas trabajando con ordenadores. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha criticado este sábado lo que ha considerado la incapacidad del Govern para alcanzar un acuerdo en relación a los servicios mínimos en la huelga general del 11 de noviembre en el ámbito de la Administración de la CAIB.

En un comunicado, la organización sindical ha señalado que los servicios mínimos deben garantizar exclusivamente la atención de las prestaciones esenciales para la ciudadanía, pero nunca convertirse en una herramienta para "limitar, desvirtuar o neutralizar el impacto de una convocatoria de huelga".

"El derecho de huelga no puede quedar reducido a una declaración formal mientras se imponen condiciones que impidan su ejercicio efectivo", han argumentado.

Para CCOO, el Govern tiene la responsabilidad de garantizar los servicios esenciales, pero también de respetar el derecho de los trabajadores a parar y reivindicar sus derechos.

"La determinación de los servicios mínimos debe responder a criterios objetivos, justificados y proporcionados, no a decisiones que restrinjan injustificadamente la capacidad de movilización de las plantillas", han añadido.

La organización sindical han llamado a la participación masiva en la huelga general del 11 de noviembre para exigir salarios dignos, vivienda asequible, servicios públicos fuertes y de calidad, mejores condiciones laborales y un reparto más justo de la riqueza.

El sindicato ha recordado que los derechos laborales y sociales nunca han sido concesiones, sino que son "conquistas" fruto de la organización, la negociación colectiva y la movilización de la clase trabajadora. "El derecho de huelga es una de esas conquistas democráticas y debe ser protegido, no obstaculizado", han reiterado.