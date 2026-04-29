CCOO expresa preocupación por el cambio de modelo universitario con la expansión de centros privados

Archivo - Alumnos en una universidad. - UCLM/EP - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha expresado este miércoles su preocupación por lo que ha considerado un cambio del modelo universitario en Baleares con la expansión de centros privados.

En un comunicado, la organización sindical se ha referido a la reciente aprobación de la ley para la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC), nacida a partir de la escuela universitaria Adema y adscrita hasta ahora a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

"Nos encontramos, una vez más, ante un modelo reiterado de creación de universidades privadas: centros adscritos en universidades públicas que, una vez consolidada su actividad, se transforman en universidades privadas para aprovechar el nicho de mercado de determinadas titulaciones", han advertido.

El sindicato ha recordado que el proyecto de la UMAC ha recibido informes desfavorables de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que señalan carencias en su viabilidad financiera y en su proyecto docente e investigador. Estos informes, ha continuado CCOO, han sido avalados por la Conferencia General de Política Universitaria.

Sin embargo, dado que no son dictámenes vinculantes, la decisión final ha recaído en el Ejecutivo autonómico, que ha sacado adelante el proyecto en seis meses sin tener en cuenta estas advertencias.

La organización sindical ha criticado la aprobación acelerada del proyecto y ha advertido de una crisis estructural en la financiación de las universidades públicas, que impide su crecimiento y desarrollo, y que además, favorece el crecimiento de universidades privadas, que se benefician de la dificultad de las públicas para ofrecer nuevas titulaciones o aumentar la oferta de plazas en las más demandadas.

El sindicato ha llamado la atención sobre el hecho de que por primera vez, el curso 2026-2027 habrá en España más universidades privadas (51) que públicas (50). De estas universidades privadas, 27 tendrán ánimo de lucro, mientras que 24 serán entidades sin ánimo lucrativo vinculadas a la Iglesia o a fundaciones.