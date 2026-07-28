CCOO lamenta la "contradicción" de los datos la EPA porque los trabajadores no puede asumir el coste de vivienda

Archivo - Recepción de un hotel, en una imagen de archivo. Archivo. - HOSBEC - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha señalado la "contradicción" de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados este martes, porque consideran que cada vez hay más trabajadores que no pueden asumir el coste de la vivienda y se ven obligados a abandonar las Islas o sufren unas condiciones laborales que afectan a su salud y calidad de vida.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, los datos de empleo del segundo trimestre son "muy buenos", pero han apuntado que "tener un trabajo debería garantizar una condiciones de vida dignas y la posibilidad de desarrollar un proyecto vital autónomo".

El sindicato ha defendido la transición hacia un modelo económico más sostenible, resiliente y diversificado y han solicitado una regulación de la oferta y demanda turísticas, revisar el impuesto de turismo sostenible, transformar el modelo laboral, reforzar la sostenibilidad ambiental y mejorar la movilidad.

CCOO ha señalado que se está "persistiendo en un modelo totalmente agotado que no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía".