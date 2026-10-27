CCOO llama a participar en la huelga general y alerta del empobrecimiento de los trabajadores de Baleares

Archivo - Un camarero atiende a una mesa en las Ramblas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha llamado este martes a participar en la huelga general convocada el 11 de noviembre para protestar por las dificultades económicas para pagar la vivienda y adquirir alimentos de calidad.

El sindicato ha señalado en un comunicado que cada vez hay más trabajadores pobres en Baleares y que los jóvenes se ven obligados a marcharse a otros territorios para iniciar su proyecto de vida, mientras que los beneficios de las grandes empresas y las rentas inmobiliarias no paran de aumentar.

En este sentido, CCOO ha alertado de que el empleo que se crea en Baleares "no es de calidad", ya que las cifras macroeconómicas publicadas no reflejan, a su juicio, la realidad de los trabajadores.

Por otra parte, el sindicato ha valorado positivamente los datos del paro en Baleares publicados este martes. Según ha explicado, el aumento interanual del número de personas activas (+4,1 por ciento) se debe al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central y desarrollado entre abril y junio de este año.