CCOO Mallorca alerta del aumento del desempleo de los jóvenes en la isla

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Mallorca ha alertado del aumento del desempleo de los jóvenes en la isla y ha denunciado que los parados menores de 35 años ya superan los mayores de 55 años.

En una nota de prensa, desde CCOO Mallorca han advertido de la lectura de los últimos datos del paro registrado en la isla en el mes de noviembre de este año 2025 y que reflejan una realidad, a su juicio, preocupante en el mercado laboral local.

Pues, de las 24.971 personas desempleadas, 7.771 son menores de 35 años, lo que representa "un reto estructural", en palabras del sindicato, para la integración de la juventud en la economía balear.

Estos datos revelan que casi una de cada tres personas desempleadas en Mallorca pertenece a este colectivo joven vulnerable.

Por este motivo, CCOO Mallorca ha señalado que la población joven, con menos de 35 años, enfrenta "barreras significativas" para acceder a empleos "estables" y "de calidad", lo cual, ha apuntado, "agrava la sensación de inseguridad" de este colectivo y, en consecuencia, "puede empujar a muchos a retrasar decisiones vitales como emanciparse, formar una familia o invertir en su formación continua".

CCOO Mallorca ha considerado "muy grave" este incremento de los parados menores de 35 años, ya que, en su opinión, demuestra que "el modelo productivo está condenando a toda una generación a la precariedad, los salarios miserables y la falta de oportunidades reales", mientras las administraciones y las empresas "miran hacia otro lado". La juventud trabajadora se enfrenta así a un futuro "sin estabilidad ni derechos, víctima de un modelo económico que prioriza el beneficio empresarial por encima de las personas", ha añadido.

En esta misma línea, desde el sindicato han denunciado que, "mientras las empresas han encadenado beneficios récord durante la temporada, miles de trabajadores jóvenes --y no tan jóvenes-- son abandonados al paro sin protección suficiente".

"La temporalidad abusiva, el fraude en la contratación y el incumplimiento sistemático de los convenios colectivos continúan siendo prácticas habituales ante la pasividad de las administraciones", ha continuado quejándose.

Con todo, la Unión de CCOO Mallorca ha advertido que "sin un cambio profundo del modelo productivo y sin voluntad política para situar el empleo digno en el centro, esta situación continuará repitiéndose". "No es aceptable que el empleo en Mallorca continúe siendo sinónimo de precariedad y expulsión al paro durante varios meses al año como consecuencia de la estacionalidad y temporalidad del mercado laboral", ha sentenciado.