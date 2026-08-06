CCOO mantiene la huelga en Swissport tras una nueva reunión sin acuerdo ni "propuestas económicas reales"

Archivo - Swissport obtiene 300 millones de euros para su reestructuración - OLIVER ROESLER / OLIVER ROESLER - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CCOO en la empresa de 'handling' Swissport, que opera en el aeropuerto de Palma, ha decidido mantener la huelga tras una nueva reunión que ha terminado sin acuerdo ni "propuestas económicas reales".

El encuentro que este jueves han mantenido la empresa y el comité de huelga, según ha informado el sindicato en un comunicado, ha servido para presentar una plataforma de reivindicaciones centradas en mejoras económicas, organizativas y preventivas.

Sin embargo, la representación de los trabajadores ha lamentado que la empresa continúe "planteando compromisos futuros sin medidas reales e inmediatas".

En la actualidad, han expuesto, los empleados de Swissport en Palma siguen siendo los que perciben las retribuciones más bajas del sector del 'handling' y su intención con la negociación colectiva es principalmente equiparar las retribuciones.

Según los datos recopilados por el sindicato, existen diferencias salariales que en numerosos casos oscilan entre los 400 y los 600 euros mensuales respecto a trabajadores de empresas que aplican directamente el Convenio Sectorial.

Durante la reunión, CCOO ha solicitado que la empresa acreditara mediante ejemplos o documentación cómo se está aplicando la actualización del IPC, pero no se ha aportado documentación que permitiera verificar esa aplicación.

La empresa, siempre según la versión del sindicato, también ha rechazado las propuestas relativas al plus de multifunción para coordinación y pasaje, la consolidación del plus PCP y la contratación al 100 %.

Es por todo ello que CCOO ha decidido mantener la convocatoria de huelga prevista para el sábado de 07.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.