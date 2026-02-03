CCOO se movilizará frente al Ayuntamiento de Muro por el "agravio comparativo" entre personal laboral y funcionarios

Archivo - La residencia Reina Sofía en Muro, en una imagen de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha avanzado que convocará manifestaciones frente al Ayuntamiento de Muro para evidenciar la "situación dramática" y el "agravio comparativo" que sufre el personal laboral con los funcionarios municipales.

La organización sindical ha indicado que estas protestas se convocan pese a que los propios funcionarios también emigran a otros ayuntamientos o policías, por la "falta de voluntad negociadora" del Ayuntamiento, lo que también "pone de manifiesto las pésimas condiciones en comparación con otros ayuntamientos".

En una nota de prensa, CCOO ha explicado que el alcalde de Muro, Miquel Porque, ha sido "incapaz" de poner en marcha un "puñado" de medidas que le hicieron llegar para "evitar la fuga de personal", ya que la "falta de servicio repercute en contra de la ciudadanía y la calidad de servicio".

"La única excusa que da es que está a punto de ponerse en marcha la comisión paritaria para intentar que la residencia Reina Sofía sea gestionada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)", han puntualizado.

Desde CCOO han reconocido que esta "sería un solución" pero han afirmado que la información de que disponen "está lejos de que esto sea así", por lo tanto han pedido "mejorar las condiciones del personal de servicios de atención directa porque sufren diariamente la falta de personal, las libranzas no cubiertas y ratios que no se cumple de forma continuada".

Ante esta situación han reclamado al Consistorio que "equipare y aplique" los complementos de residencia y la productividad al personal laboral y que aplique también la misma jornada laboral, además de la ampliación de la plantilla con más auxiliares, más terapeutas y normalizar las condiciones de trabajo.

Por otra parte, han incidido en que han puesto diferentes denuncias a Inspección de Trabajo, la última por "cesión ilegal" de trabajadores y de la que están a la espera de que la inspección "haga su trabajo".

"Ya hace meses que se puso la denuncia y por el momento inspección no se ha pronunciado. Es muy grave lo que está pasando y se podría tildar de malversación de fondos públicos", han resaltado.

Asimismo, han subrayado que en el mes de noviembre y diciembre hicieron una propuesta para empezar a recortar las diferencias entre el personal laboral y funcionario al buscar la motivación del personal e intentar evitar "más fugas de personal hacia otras administraciones", al aplicar el complemento de productividad al personal laboral o bien el complemento de residencia --insularidad--.

"Cuando parecía que todo iba muy encaminado, resultó que una vez más el alcalde había engañado y ahora no habría ni siquiera un pequeño gesto de mejora", han recriminado.