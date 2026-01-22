CCOO pide al Govern que evite el tacticismo y no rompa la negociación por la financiación

Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - Alberto Ortega - Europa Press

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha pedido este jueves al Govern que evite el tacticismo y no rompa las negociaciones con el Gobierno central para el nuevo sistema de financiación autonómica , al tiempo que ha reclamado un diálogo con voluntad de llegar a una acuerdo que permita que las especificidades de Baleares queden reflejadas.

En un comunicado, la organización sindical ha considerado que el rechazo del Ejecutivo autonómico a la propuesta del Ministerio de Hacienda no tiene que suponer una ruptura de las negociaciones.

Para CCOO, el modelo propuesto es un punto de partida con un aumento importante de recursos para el archipiélago, necesarios para mejorar los servicios y políticas públicas.

"Aun así, entendemos necesario que las especificidades del archipiélago queden mejor reflejadas en el nuevo modelo de financiación y que esto hace necesario una negociación con clara vocación de llegar a un acuerdo", han añadido.

A juicio de la organización sindical, los trabajadores de Baleares no se pueden permitir una negativa frontal a un sistema que de entrada mejora los recursos disponibles. CCOO, de este modo, ha hecho un llamamiento a evitar situaciones pasadas como rechazar la condonación de la deuda o negarse a aplicar la ley estatal de vivienda para hacer oposición al Gobierno central.

"Una tierra rica con trabajadores cada día más pobres no se puede permitir perder capacidad económica para hacer frente a los retos que tenemos por delante como revertir los efectos negativos de la masificación y la turistificación, problemáticas a las que tenemos que dar solución desde el Pacto para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental", han concluido.