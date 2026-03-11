CCOO rechaza una bajada "generalizada" de impuestos y pedirá limitación del precio de la energía por la guerra en Irán

El secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su rechazo a una bajada "generalizada" de impuestos por la guerra en Irán y Oriente Medio pero sí reclamará la limitación de los precios de la energía o medidas para la protección del empleo y la actividad económica, si son necesarias.

El dirigente sindical ha avanzado que esta será la postura que defenderá CCOO ante la reunión que mantendrá este jueves con representantes del Gobierno de España y otras fuerzas sindicales, para evaluar posibles actuaciones por los efectos del conflicto.

De esta manera, ha apuntado que se debe actuar de forma "paralela" al desarrollo de los acontecimientos y no "precipitarse", aunque ha reconocido que un alargamiento y escalada del conflicto generaría un incremento en los precios de los combustibles y posibles cortes en las cadenas de sumunistros, lo que desencadenaría una subida de la inflación "garantizada".

Sordo ha criticado que la "única receta" de la "derecha" y las organizaciones empresariales sea la bajada de impuestos pero luego se pida que se movilicen recursos públicos para aplicar distintas medidas, algo que han considerado que es "incompatible".

"Los ERTES y las prestaciones a los autónomos en la pandemia supusieron la inversión de 30.000 millones de euros de dinero público y no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Una cosa es tomar medidas concretas sobre algún tipo impositivo pero CCOO no comparte una reducción generalizada de impuestos", ha alegado

Al mismo tiempo, ha pedido que se monitoricen los efectos que tenga esta crisis sobre el empleo a nivel "sectorial" y, si es necesario, activar medidas para preservar los puestos de trabajo.