CCOO reclama garantías para la plantilla del Cofib ante el fin del convenio en 2026

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PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Fundación Natura Parc, con el respaldo de CCOO, ha reclamado al Govern garantías para los 50 trabajadores del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) ante la finalización del convenio el 31 de diciembre de este año.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado públicamente la "incertidumbre" que rodea el futuro del Cofib, ya que el convenio que vincula a la Fundación Natura Parc con el Govern para gestionar este servicio finaliza este 2026 sin posibilidad de prórroga.

A día de hoy, ha lamentado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural no ha ofrecido un plan alternativo que asegure su continuidad.

El Cofib, ente público instrumental creado en 2004 por el Govern y la propia Fundació Natura Parc, carece de personal propio. Desde hace más de dos décadas, toda su plantilla depende de este convenio, que expira en apenas unos meses.

Según CCOO, esta situación genera una "profunda preocupación" entre el equipo, distribuido por todo el archipiélago, que ve en riesgo tanto su estabilidad laboral como la pervivencia de un servicio que considera irrenunciable para la conservación de la biodiversidad balear.

La labor de estos profesionales "va mucho más allá" de la recuperación de animales heridos, ha destacado la organización sindical.

Así, ha subrayado que su trayectoria incluye el control y seguimiento de especies exóticas invasoras, el cuidado y marcaje de tortugas marinas, la participación en proyectos europeos, la elaboración de informes periciales para las fuerzas de seguridad, y tareas de educación y divulgación ambiental.

Para CCOO Hábitat de Baleares, el problema "no es únicamente laboral". "Los animales no entienden de convenios ni de cambios administrativos, las especies amenazadas necesitan protección, las invasoras requieren control y las tortugas marinas precisan seguimiento. Todo esto exige personal con una gran cualificación y una trayectoria demostrada", ha defendido.

El sindicato ha advertido de que la falta de una solución administrativa "pone en riesgo un patrimonio profesional de incalculable valor" para el archipiélago.

Por ello, ha exigido a la Conselleria que "asuma su responsabilidad" y defina cuanto antes el modelo que permitirá garantizar el servicio a partir del 31 de diciembre de 2026.

Ante la falta de respuesta por parte de la Administración, los trabajadores han iniciado asambleas internas para consensuar las próximas acciones.

De su lado, CCOO ha solicitado una reunión entre el Govern, la Fundación Natura Parc y el Comité de Empresa, y no descarta movilizaciones y medidas de acción sindical.