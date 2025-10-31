CCOO reclama un plan para el empleo estable específico para Mallorca

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado este viernes un plan para el empleo estable específico para Mallorca, el impulso a medidas urgentes en materia de vivienda y que se revisen los convenios con salarios más bajos, como hostelería y limpieza.

En un comunicado, la organización sindical ha trasladado estas reclamaciones en relación a los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que indican que Mallorca registra 22.050 personas paradas, con un 63,8 por ciento de contratos indefinidos.

Con estos datos, en apariencia positivos, el sindicato advierte que "tener trabajo ya no garantiza llegar a final de mes", puesto que el coste de la vivienda y de la cesta de la compra continúa aumentando muy por encima de los salarios.

"Los buenos datos macroeconómicos no pueden esconder que muchas familias trabajadoras viven ahogadas por la carestía y la temporalidad. Comer bien o pagar un alquiler digno se está convirtiendo en un lujo", ha señalado la secretaria general de CCOO Mallorca, Yolanda Calvo.

La organización sindical ha criticado al mismo tiempo que las instituciones públicas sigan destinando fondos a subvencionar patronales y grandes empresas sin exigir mejoras laborales ni una redistribución justa de los beneficios.