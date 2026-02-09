CCOO reclama regularizar el servicio de 'escoleta' de Valldemossa y advierte de un pago "extrajudicial" de 40.000 euros

Archivo - Persona acompañada de un menor. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido al Ayuntamiento de Valldemossa que tramite una nueva licitación del servicio de la 'escoleta' municipal o asuma su gestión y ha señalado que el pleno ha aprobado pagos mediante un "reconocimiento extrajudicial" de crédito de unos 40.000 euros.

La organización sindical ha hecho estas reivindicaciones tres meses después de la "situación límite" vivida el pasado mes de noviembre, ya que han alertado que la 'escoleta' de Valldemossa "funciona en una situación absolutamente irregular", según ha explicado en un comunicado.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Baleares ha apuntado que el servicio se presta "sin contrato público vigente" y acusa el Ayuntamiento de Valldemossa de "mantener una precariedad administrativa inaceptable".

La organización de trabajadores ha constatado que, a pesar de la "alarma social" generada hace tres meses cuando el centro estuvo a punto de cerrar, el Consistorio "no ha sido capaz de ofrecer una solución estructural, ni definitiva".

"Aquella crisis provocó una movilización masiva de las familias del municipio, que exigían garantías de continuidad del servicio, normalización administrativa y unas condiciones educativas dignas para los niños", han remarcado.

Sin embargo, han criticado que "lejos de corregir esta situación", el pasado viernes el pleno municipal volviera a aprobar este pago a la antigua concesionaria "con facturas pendientes desde el mes de agosto de 2025".

"Este hecho evidencia que el Ayuntamiento abona el servicio a la empresa gestora sin contrato público desde el año 2020, lo que perpetúa una práctica irregular que pose en riesgo la seguridad jurídica del servicio", han indicado.

CCOO ha argumentado que esta situación de "provisionalidad cronificada" impide la "necesaria regularización del servicio", lo que "retrasa la aplicación de las mejoras salariales que corresponden a las trabajadoras derivadas del acuerdo autonómico del mes de julio y dificulta la incorporación de recursos materiales y organizativos que permitan garantizar una prestación educativa estable y de calidad".

Por todo esto, el sindicato ha solicitado al Ayuntamiento de Valldemossa que publique de manera "inmediata" la nueva licitación del servicio del 'escoleta' municipal. En caso contrario, le han instado a asumir directamente la gestión del servicio e iniciar un proceso de internalización que "asegure el carácter público, estable y gestionado con personal propio".

CCOO ha considerado "imprescindible" adoptar medidas que aporten "seguridad jurídica, estabilidad laboral para las trabajadoras y garantías de calidad educativa para las familias y los niños del municipio".