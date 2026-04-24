CCOO y UGT hacen un "llamamiento a la indignación" en un 1 de Mayo encabezado por el 'no a la guerra'

Los secretarios generales de UGT, Pedro Homar, y de CCOO, José Luis García, en la rueda de prensa de presentación de la manifestación del 1 de Mayo. - EUROPA PRESS

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han presentado las movilizaciones del 1 de Mayo en Baleares, que estará encabezado por una pancarta con el lema 'no a la guerra' y aspiran a convertir en un "llamamiento a la indignación".

Los secretarios generales de CCOO en Baleares, José Luis García, y UGT Baleares, Pedro Homar, han presentado las manifestaciones que recorrerán las calles del archipiélago por el Día del Trabajador, en el que las principales reivindicaciones pasarán por la "vivienda, salarios y democracia".

García ha indicado que, ante una "buena situación" del mercado laboral, la escalada de precios, sobre todo en la vivienda, hace las subidas salariales que no se traduzcan en "mejoras para la clase trabajadora".

Por su parte, Homar ha manifestado que espera que esta manifestación sea un "clamor por la paz" frente a la "vulneración del derecho internacional", que ha supuesto la guerra en Irán y Oriente Medio.

Las manifestaciones saldrán a las 11.30 horas desde la plaza de España de Palma, a las 12.00 horas en la plaza de la Esplanada de Maó y a la misma hora en el parque de la Paz de Eivissa.