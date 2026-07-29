CCOO, UGT y STEI estudian el acuerdo para la equiparación salarial de las 'escoletes' concertadas y barajan impugnarlo

Archivo - Concentración de las trabajadoras de las 'escoletes' frente al Parlament- EUROPA PRESS - Archivo



PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

CCOO, UGT y STEI estudiarán el acuerdo para la equiparación retributiva del personal docente de las 'escoletes' concertadas alcanzado por los agentes sociales que forman parte de la Mesa de Negociación 0-18 y no descartan la posibilidad de impugnarlo.

Las tres organizaciones, según fuentes del STEI y de CCOO consultadas por Europa Press, tienen previsto reunirse en los próximos días con la intención de evaluar este acuerdo, rubricado por el sindicato USO y FSIE y las patronales Ecib, Ceceib y Feipimeb.

Las mejoras salariales, han lamentado las fuentes, han sido pactadas sin el consenso de los sindicatos representativos de las 'escoltes' concertadas no integradas, es decir, de aquellas que no forman parte de un centro educativo que cubre más etapas además de la 0-3.

Los docentes de estos centros, han esgrimido, tampoco se verían beneficiados por los incrementos retributivos. A su parecer, es imprescindible que estos lleguen a todas las plantillas del sector, tanto de las 'escoletes' privadas como de las públicas, estén bajo control de la administración local o autonómica.

A falta de que los representantes de CCOO, UGT y STEI se reúnan para valorar el contenido del acuerdo y estudiar posibles medidas, la fuentes sindicales han señalado que una de las posibilidades que se barajan es la de impugnar el pacto.

En cualquier caso, desde CCOO han aventurado que el acuerdo "no tiene mucho recorrido", dado que ha sido pactado entre organizaciones que "no tienen legitimidad para hacerlo". "Es imposible que la Conselleria de Educación lo llegue a aplicar", han afirmado.

Además, han criticado que el acuerdo se haya alcanzado "sin contar con las trabajadoras" de los centros de educación infantil y con cifras salariales por debajo del acuerdo que los tres sindicatos firmaron el año pasado tras la huelga de las 'escoletes' externalizadas de Palma.

Por lo que estos tres sindicatos han abogado en todo momento ha sido por la negociación de un nuevo convenio autonómico para las 'escoletes', unos intentos que han fracasado de forma reiterada pese a las numerosas movilizaciones que han impulsado.