CCOO, USO y Satse denunciarán al IMAS por no convocar la Mesa de Negociación desde septiembre

Archivo - Fachada de Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, USO y Satse han avanzado que denunciarán ante Inspección de Trabajo al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el hecho de que no se haya reunido la Mesa de Negociación desde septiembre, algo que han considerado "gravísimo".

CCOO ha afirmado que el IMAS adoptó esta postura, de "forma unilateral y no ajustada a la normativa", desde el momento en que se convocaron las elecciones sindicales, lo que "anulaba toda actividad negociadora", según ha explicado la organización sindical en una nota de prensa.

Desde la parte social, les requirieron continuar las conversaciones porque, a su modo de ver, "se mantiene la representatividad hasta el día de las votaciones".

"En febrero de 2026, cinco meses después de la última reunión de la Mesa de Negociación del IMAS, llevan ya un mes de vigencia los resultados de las elecciones y ya se ha constituido la Mesa de Negociación conjunta del Consell de Mallorca. La Junta de Personal requirió al IMAS la convocatoria de dicha mesa pero no ha obtenido respuesta", ha destacado.

Esta situación han señalado que provoca que estén pendientes de negociar temas "importantes" y que "tienen incidencia en el personal". Entre ellos han citado la rectificación de errores de la Relación de Puestos de Trabajo para el acceso a determinados puestos, las retribuciones y las condiciones del personal que los ocupa.

También han mencionado el concurso de traslados, que con este retraso se "atrasa, todavía más", la posibilidad de movilidad y promoción del personal, que "lleva muchos años sin tener posibilidad de ejercer este derecho".

Por otra parte, han subrayado que afecta a la modificación de varias instrucciones, como la de gestión de las bolsas para reincorporar las mejoras; la revisión de los permisos, turnos y horarios de algunos centros o la aprobación del Plan de Formación del IMAS.

"Actualmente, los responsables del IMAS vulneran el derecho, que establece el artículo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo", han acusado.