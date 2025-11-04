CCOO ve "positivos" los datos de paro pese a la "estacionalidad" y propone "alargar la actividad de fijos discontinuos"

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Baleares ha valorado como "positivos" los datos de paro y afiliación en el archipiélago que se han hecho públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respectivamente, pese a la "fuerte estacionalidad" y ha propuesto "alargar la actividad de los fijos discontinuos".

En una nota de prensa, CCOO en Baleares ha calificado de "positivos" los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social que han publicado esta jornada los correspondientes ministerios, puesto Baleares tiene menos parados que en 2024. Pese a ello, según el sindicato, se demuestra el efecto de fin de temporada con un aumento de las personas desempleadas y una disminución de las afiliaciones a la Seguridad Social respecto del mes de septiembre.

Las cifras publicadas demuestran que "todo y el buen estado del mercado de trabajo, en las Baleares, se continúa teniendo una economía fuertemente estacional", ha señalado CCOO en Baleares. "La temporada turística se va alargando pero muchas zonas de las Islas todavía se ven fuertemente afectadas por el acabado de la temporada estival y, en consecuencia, muchas personas trabajadoras se ven obligadas a recurrir a las prestaciones o subsidios a pesar de tener un contrato indefinido", ha apuntado el sindicato.

En este sentido, CCOO en Baleares ha considerado que "el reto actual es alargar el periodo de actividad de los fijos discontinuos y para eso es necesario hacer reformas estructurales que hagan que la actividad económica de las Islas sea provechosa para todos".

Al respecto, plantea una estrategia "basada en la transformación del sector turístico a través de medidas como el aumento del ITS, la moratoria de plazas y el control del flujo aéreo", pero también "una apuesta decidida por la formación y las políticas activas, que necesitan presupuesto y voluntad política y empresarial".

De este modo, el sindicato ha considerado que "por un lado, se necesita que las empresas se impliquen en la mejora de la formación y calificación de las plantillas para ofrecer un producto de mayor valor añadido y retención del talento". "Por eso", ha advertido, "es necesario, no poner trabas a los permisos por formación, ofrecer puestos de trabajo donde se recompense la formación y cualificación y con unas condiciones laborales que permitan vivir y no sobrevivir".

Mientras, "por otro lado", ha añadido, "se necesita que el Govern balear apueste con un presupuesto suficiente por políticas de formación que acompañen a la transformación del modelo productivo". "Una transformación que", en opinión de CCOO en Baleares, "se tiene que basar en el uso de la tecnología como base de mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, en la imprescindible sostenibilidad ambiental y una diversificación del modelo productivo para tener un sistema económico más resiliente".

"Necesitamos que de las palabras se pase a los hechos", ha reivindicado. "Basta de que tanto los empresarios como los gobernantes hablen de transformar o de sostenibilidad pero que a la hora de la verdad sus actos conduzcan a la inmovilidad", ha subrayado. "La parálisis solo nos llevará mayor saturación, precariedad y más desigualdad", ha denunciado el sindicato.