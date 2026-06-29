Ceceib asegura que el Govern comparte la "preocupación" por la propuesta del Gobierno de reducción de ratios 0-3

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a representantes de Ceceib
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe en audiencia a representantes de Ceceib - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 29 junio 2026 15:21
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   PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza de Baleares (Ceceib), Ventura Blach, ha asegurado que el Govern comparte su "preocupación" por la propuesta del Gobierno de reducir a la mitad las ratios en la enseñanza 0-3.

   Así lo ha destacado en declaraciones a los medios tras ser recibido en audiencia por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en el Consolat de Mar.

    Según Blach, la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de reducir las ratios en la etapa 0-3 puede suponer la "desaparición de muchos centros y, sobre todo, la reducción de alumnos".

   "Es una preocupación que compartimos, que estamos dispuestps a trabajar", ha añadido.

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