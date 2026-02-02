El CEIP Costa i Llobera incorpora una silla salvaescaleras para garantizar la accesibilidad de un alumno

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 2 Feb.

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto a disposición del CEIP Costa i Llobera una silla salvaescalaras para que un alumno que sufrió un accidente en su domicilio en pasado diciembre pueda subir y bajar las escaleras del centro.

La silla eléctrica, que ha supuesto un gasto de unos 3.000 euros, está pensada para subir y bajar escaleras sin esfuerzo y es plegable y ligera, de modo que, según la Conselleria, no obstaculizará permanentemente la escalera del centro.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado que el alumno no podía acceder al centro, que todavía presenta barreras arquitectónicas.

"Teníamos que asegurar que el niño continuará con su escolarización en el centro en el que estaba", ha dicho, a la vez que ha remarcado que este centro necesita una transformación en materia de accesibilidad y que en ello "centra sus esfuerzos" la Conselleria.

La silla requiere un acompañante en el momento de utilizarla, ya que debe sostenerla y manejar un mando para encenderla y elegir la velocidad.

La Conselleria dispone de un banco de material adaptado a diversas necesidades al que se suma esta silla, que en el futuro podrá ser utilizada por otros centros educativos en caso de necesidad.