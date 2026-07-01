El CEIP S'Aranjassa rechaza que se instale un comedor prefabricado en el patio porque reducirá mucho el espacio de juego

Patio del CEIP S'Aranjassa en el que se plantea instalar el módulo para el comedor - CEIP S'ARANJASSA

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El claustro y la asociación de madres y padres de alumnos (Amipa) del CEIP S'Aranjassa han rechazado la instalación de un módulo prefabricado destinado al comedor en una parte del patio escolar, al considerar que reducirá "muy significativamente" el espacio de juego.

En un escrito, desde la Amipa han señalado que la decisión se debe a la aprobación de una normativa que establece que todos los centros educativos de Baleares deberán disponer de servicio de comedor escolar antes de septiembre de 2026.

Las familias y el centro comparten la importancia de que los alumnos puedan contar con este servicio, pero consideran "fundamental" que su implantación se realice de manera adecuada y sin perjudicar otros espacios esenciales para el alumnado.

En este centro, debido a la falta de espacios disponibles en el edificio, la Conselleria de Educación y Universidades ha planteado que se instale el módulo en el patio. Aunque, según la normativa vigente, el centro seguiría cumpliendo con los metros mínimos exigidos de patio, para la Amipa, "supondría una reducción muy significativa del espacio de juego y convivencia" de los niños.

Tanto el equipo directivo del centro como la Amipa han considerado que esta solución "no es la más adecuada", argumentado que el patio no es únicamente un espacio de recreo, sino también un entorno educativo fundamental para el desarrollo físico, social y emocional del alumnado.

"Reducirlo de manera tan importante tendría un impacto negativo en la calidad de vida escolar de nuestros hijos e hijas", han avisado. Por ello, han manifestado su oposición a la propuesta y han reclamado que se estudien alternativas que permitan dotar al centro de un comedor escolar sin sacrificar espacio del patio.

En este sentido, han planteado como opción instalar el comedor en el solar contiguo al colegio, que está en proceso de expropiación desde hace unos 16 años. En concreto, han propuesto que se abra un portal para que los alumnos accedan al comedor y así evitar la reducción del patio.