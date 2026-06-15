El cementerio de Palma ofrecerá 15 visitas guiadas diurnas y nocturnas hasta final de año

Archivo - Vista del cementerio de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cementerio municipal de Son Tril·lo ofrecerá hasta final de año un total de 15 visitas guiadas diurnas y nocturnas para dar a conocer la historia, el patrimonio artístico y los personajes ilustres vinculados a este espacio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las visitas nocturnas, que se celebran cada verano y otoño, comenzarán el próximo 19 de junio.

Los recorridos permitirán conocer la evolución histórica del cementerio desde su creación y las sucesivas ampliaciones del recinto, así como descubrir algunos de sus principales espacios patrimoniales, entre ellos las catacumbas, el mausoleo de los militares italianos, el panteón de aviación y diversos conjuntos escultóricos.

Durante las visitas se abordarán también aspectos relacionados con la arquitectura funeraria, la simbología de los sepulcros y el valor patrimonial del recinto, además de referencias a personalidades destacadas enterradas, como Francesc de Borja Moll, Joan Alcover, Josep Maria Llompart o Emili Darder.

Asimismo, los participantes podrán conocer los jardines y elementos singulares que forman parte del cementerio, y algunas de las sesiones incluirán lecturas dramatizadas e intervenciones escénicas inspiradas en textos históricos y literarios vinculados a los personajes y acontecimientos que forman parte del recorrido.

CALENDARIO DE VISITAS

El programa arrancará el 19 de junio con una visita nocturna a las 22.00 horas y continuará el día 26 del mismo mes. En julio se celebrarán una visita diurna el día 17, a las 11.00 horas, y otra el día 25, a las 19.00 horas.

En agosto tendrá lugar una nueva visita diurna a las 19.00 horas, mientras que en septiembre están previstas dos visitas nocturnas, los días 18 y 25, a las 22.00 horas, además de una sesión diurna el día 29, a las 11.00 horas.

Durante el mes de octubre se celebrarán visitas nocturnas los días 23 y 30, a las 22.00 horas, y una visita diurna el día 24, a las 11.00 horas.

Por su parte, noviembre contará con dos recorridos nocturnos, los días 6 y 13, a las 22.00 horas, y una visita diurna el día 28, a las 11.00 horas. La programación concluirá el 26 de diciembre con una visita diurna prevista a las 11.00 horas.