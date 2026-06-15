Un centenar de expertos en servicios sociales asiste a un acto por el Día sobre el abuso y maltrato a mayores

Un centenar de expertos en servicios sociales asisten a un acto por el Día sobre el Abuso y Maltrato de los Mayores. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales del ámbito de los servicios sociales ha participado este lunes en un acto organizado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la jornada ha girado en torno a la proyección del documental 'Pequeñas acciones, grandes cambios', centrado en la labor de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) y del área de Autonomía de Personas Mayores del IMAS.

A continuación, se ha celebrado un coloquio moderado por la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, con la participación de la directora del CPAP de Felanitx, Cristina Clar, el psicólogo Pep Pérez y dos usuarios de estos centros.

Durante el acto, el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha señalado que el maltrato a las personas mayores también puede manifestarse en forma de soledad no deseada o en pérdida de vínculos sociales.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la institución con la promoción de la autonomía personal y la prevención de la soledad no deseada, y ha defendido el refuerzo de los recursos destinados a un envejecimiento activo.

Por su parte, la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García Gual, ha destacado que los centros de promoción de la autonomía suponen una respuesta "comunitaria" y "efectiva" ante la soledad asociada al envejecimiento.

La conmemoración del 15 de junio ha servido también para visibilizar el modelo de los CPAP, reforzado con el nuevo marco normativo implantado en 2025, que consolida un enfoque preventivo y comunitario orientado a favorecer el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores.