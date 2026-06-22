Un centenar de jóvenes de Mallorca participarán en un programa de excursiones y actividades en la Serra de Tramuntana

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PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 102 niños y jóvenes de Mallorca participarán este verano en el programa 'Jóvenes en la Serra de Tramuntana', que ofrece excursiones, actividades educativas y dinámicas de grupo.

La iniciativa, organizada por el Consell de Mallorca, ofrece estancias de tres días y dos noches en la Serra de Tramuntana.

En ellas, los participantes realizan excursiones, actividades educativas y dinámicas de grupo orientadas a fomentar el conocimiento del entorno y la convivencia.

La edición de verano de este programa se desarrolla en tres turnos de 34 plazas cada uno, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El primero se celebra del 22 al 24 de junio para participantes de entre 9 y 11 años; el segundo, del 25 al 27 de junio, para jóvenes de entre 12 y 14 años, y el tercero, del 1 al 3 de septiembre, para jóvenes de entre 15 y 17 años.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha visitado este lunes a los participantes del primer turno, compuesto por 34 niños de entre 9 y 11 años.

Los jóvenes participarán en actividades como una excursión al Puig de Maria, una ruta por el GR-221, una visita al Calvari de Pollença, además de gincanas y juegos sobre la Serra de Tramuntana.