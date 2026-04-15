Un centenar de policías locales de Palma se manifiesta para pedir la implantación del Plan de Ordenación

Manifestación de la policía Local de Palma por el plan de ordenación. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de agentes de la Policía Local de Palma se ha manifestado este miércoles en las calles de la capital balear para exigir al Ayuntamiento de Palma la aprobación del nuevo Plan de Ordenación.

Los agentes han explicado que en las últimas horas se han reunido con representantes del Consistorio palmesano, que les ha trasladado una nueva oferta de última hora, que finalmente los sindicatos han rechazado.

En concreto, han indicado que Cort les ha planteado medidas como la elaboración de un informe para aplicar coeficientes correctores a determinadas unidades con turnos específicos, así como la revisión de qué unidades pueden asumir ciertos turnos.

No obstante, los representantes sindicales han denunciado "presiones" por parte del Consistorio en las horas previas a la protesta. "Todo, absolutamente todo, son presiones", han declarado.

En cualquier caso, han apuntado que "no hay nada por escrito" y que, por tanto, las propuestas de Cort requieren "un voto de confianza" por parte de los agentes.

Por todo ello, han decidido mantener la movilización. "Cuando nos movemos, ellos se han activado", ha asegurado el representante sindical de CSIF en la Policía Local, Agustín Sánchez.

La protesta de la comisaría de la Policía Local de Palma del parque de ses Estacions y ha concluido frente al Ayuntamiento de Palma.