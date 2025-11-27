Un centenar de trabajadores de Mutua Balear se concentran en Palma e Ibiza para reclamar mejoras salariales - SATSE

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

En torno a un centenar de trabajadores de Mutua Balear se han concentrado este jueves en las sedes de Palma e Ibiza para reclamar mejoras salariales.

La movilización había sido convocado por Satse, CCOO y UGT en las sedes de la empresa en ambas islas con la intención de exigir la actualización de las tablas salariales del complemento de puesto firmadas en 2021, que afectan a una plantilla de más de 500 trabajadores en toda España.

Satse, en un comunicado, ha instado a la dirección de la compañía a abordar de manera urgente la situación retributiva del personal. "Tiene la responsabilidad de mostrar una verdadera voluntad de negociación. No es posible seguir con unas condiciones retributivas que no reflejan la responsabilidad real", ha subrayado la organización.

También han pedido "respeto para quienes sostienen el funcionamiento diario" de Mutua Balear y han pedido que "se dejen de lado los criterios subjetivos y discrecionales para que prime la categoría profesional".

Si no hay "avances inmediatos", han advertido, trabajarán para intensificar las movilizaciones. No obstante, Satse ha reiterado su predisposición al diálogo si el objetivo es garantizar unas condiciones laborales dignas.

UN REPARTO "MÁS EQUITATIVO"

Los sindicatos, según indicó UGT en un comunicado, ya han instado a la dirección de la empresa a solicitar el permiso ante el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para la renegociación de las tablas salariales correspondientes al complemento de puesto con el objetivo de "ajustarlas a la realidad actual de las funciones, responsabilidades y cargas de trabajo".

También para poder hacer un reparto "más equitativo" de dicho complemento de puesto para que sea una realidad para todo el personal.

Durante los últimos años, ha subrayado la organización sindical, las condiciones laborales y organizativas han experimentado "importantes transformaciones que no se han visto reflejadas en la estructura retributiva vigente".

En consecuencia, ha argumentado UGT, es necesario proceder a una redistribución justa y equitativa del citado complemento a fin de garantizar que las retribuciones reconozcan de forma adecuada "la especialización, la dedicación y la complejidad de cada función".

Asimismo, los dos sindicatos han considerado "imprescindible" que se lleve a cabo un reparto equitativo para todos los grupos y niveles de los trabajadores y, para conseguirlo, han instado a realizar una modificación de los factores de cálculo y puntuación.

Según sus cálculos, el reparto que se hace en la actualidad deja a 200 trabajadores sin el complemento de puesto.

UGT y CCOO han confiado en que la dirección de Mutua Balear atienda su solicitud "con la voluntad de diálogo y consenso que caracteriza las relaciones laborales" en la empresa.